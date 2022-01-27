15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу со стороны Вашингтона о возможном отъезде посла РФ из США из-за разногласий по визам.

"Угроза серьезная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", - сказал представитель Кремля в четверг в общении с журналистам.