Песков назвал серьезной угрозу со стороны Вашингтона о возможном отъезде посла РФ из США
15:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу со стороны Вашингтона о возможном отъезде посла РФ из США из-за разногласий по визам.
"Угроза серьезная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", - сказал представитель Кремля в четверг в общении с журналистам.
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