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Боясь усложнить расследование, Нидерланды не стали подавать в суд на Киев по делу MH17

11:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нидерландов и родственники погибших в результате крушения малайзийского "Боинга" MH17 не стали подавать жалобу в суд на действия Украины, которая в 2014 году не закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов, поскольку опасались, что это может поставить под угрозу сотрудничество с Киевом в расследовании причин катастрофы. Об этом ТАСС сообщил нидерландский независимый журналист Эрик ван де Бейк, в распоряжении которого оказались документы голландского фонда помощи родственникам жертв катастрофы Stichting Vliegramp MH17.

Эти данные ван де Бейк также приводит в своей книге MH17 De Onderste Steen ("MH17: суть дела"), которая вышла в свет в пятницу на нидерландском языке. "Согласно документу, который я получил от фонда Stichting Vliegramp, правительство Нидерландов сообщило ему, что судебное преследование Украины могло бы поставить под угрозу сотрудничество двух стран в рамках Совместной следственной группы (ССГ), а следовательно, поиск тех, кто запустил роковую ракету и тех, кто ими командовал", - отметил ван де Бейк. Россию не включили в состав в ССГ, но, как напомнил журналист, Москва сотрудничала с группой и неоднократно отвечала на ее запросы, предоставляя необходимую информацию.

По словам ван де Бейка, из другого документа фонда следует, что адвокаты родственников погибших придерживались схожей с нидерландским кабмином точки зрения и советовали им подавать жалобу против РФ, но не преследовать Украину в судебном порядке. "Кроме того, защитники членов семей жертв договорились о том, что подача жалобы против России будет производиться в соответствии с принципом "нет результата - нет оплаты". Для возбуждения судебного дела против Украины такие условия не предлагались", - добавил ван де Бейк.

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