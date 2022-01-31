Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре

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Фото пресс-службы губернатора Московской области



Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра в Московской области. Это одно из 25 учебных заведений, в фундамент которых заложили «капсулы времени» в августе 2021 года. Губернаторотметил, что уже в начале 2023 года дети смогут сесть за парты в современной школе рядом с домом.

«Регион развивается. Важно иметь не только форму: госпиталь, школу и детский сад, но и содержание. Для этого нужно привлекать способных, талантливых учителей и не отпускать тех, кто себя реализовал. Мы должны постоянно быть в диалоге со специалистами разных профессий, которые обеспечивают качество жизни, - сказал губернатор. – В этом году открываем 20 школ. Каждая из них имеет огромное значение. Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. Запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться».

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Долгожданную школу планировали построить еще в 2019 году, но в связи с банкротством застройщик микрорайона не выполнил свои социальные обязательства. Новое здание строится по единому стандарту, который более двух лет назад ввели в Подмосковье. Он предусматривает оптимальные сроки и качество проектирования, благоустройства, интерьеров школ. В мкр Восточный сделают отдельные блоки для младших, средних и старших классов, это позволит регулировать потоки учащихся. В группах продленного дня организуют спальни и игровые. В школе будет 2 спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с ИТ-зоной, медпункт. Перед главным входом – площадка для общешкольных мероприятий и стоянка для школьного автобуса. На территории разместят спортивную и игровую зоны с территорией для командных видов спорта, а также места для отдыха.

Сейчас в Истре более 1,1 тыс. детей ходят на занятия во вторую смену. Новое учебное заведение поможет решить эту проблему для многих учащихся. Ученикам, которые живут в микрорайоне Восточный, не придется больше ездить в переполненные школы №2 и им. А.П. Чехова и Лицей города Истры.