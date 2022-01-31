Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре
11:12 31.01.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Регион развивается. Важно иметь не только форму: госпиталь, школу и детский сад, но и содержание. Для этого нужно привлекать способных, талантливых учителей и не отпускать тех, кто себя реализовал. Мы должны постоянно быть в диалоге со специалистами разных профессий, которые обеспечивают качество жизни, - сказал губернатор. – В этом году открываем 20 школ. Каждая из них имеет огромное значение. Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. Запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться».
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Сейчас в Истре более 1,1 тыс. детей ходят на занятия во вторую смену. Новое учебное заведение поможет решить эту проблему для многих учащихся. Ученикам, которые живут в микрорайоне Восточный, не придется больше ездить в переполненные школы №2 и им. А.П. Чехова и Лицей города Истры.
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