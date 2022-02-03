Украина собирается закупить у Турции новые беспилотники - администрация Эрдогана
17:40 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил в четверг глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Блумберг по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.
"Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув 7,1 млрд долларов. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях. На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты", - сказал чиновник.
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