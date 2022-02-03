По словам Байдена, глава ИГ сам подорвал бомбу во время проведения операции ВС США

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши во время проведения ВС США антитеррористической операции на северо-западе Сирии привел в действие взрывное устройство, он был уничтожен в результате прогремевшего взрыва. Об этом президент США Джо Байден заявил, выступая в четверг в Белом доме.

«Вместо того, чтобы предстать перед правосудием за совершенные преступления, он предпочел устроить взрыв», — сказал американский лидер.

Как сообщил журналистам на спецбрифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга, в результате взрыва погибли еще несколько человек, в том числе жена и дети главаря ИГ.