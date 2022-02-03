По словам Байдена, глава ИГ сам подорвал бомбу во время проведения операции ВС США
19:10 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вместо того, чтобы предстать перед правосудием за совершенные преступления, он предпочел устроить взрыв», — сказал американский лидер.
Как сообщил журналистам на спецбрифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга, в результате взрыва погибли еще несколько человек, в том числе жена и дети главаря ИГ.
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