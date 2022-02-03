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НОВОСТИ

Путин: Мы уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы

19:40 03.02.2022 Источник: Интерфакс

Россия пойдет по пути либерализации использования иностранной рабочей силы, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".

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