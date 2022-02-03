Президент РФ не считает, что нужно заводить дело против бизнеса, если долги выплачены

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым нарушениям после того, как бизнес уже погасил задолженность.

«Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива», — сказал Путин на встрече с членами «Деловой России», комментируя доклад одной из участниц.