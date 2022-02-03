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Песков прокомментировал сообщение из США о попытке РФ "сфабриковать" предлог для вторжения в Украину

22:15 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон утверждает, что у США есть данные о том, что РФ якобы может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.

«У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <…> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия», — утверждал в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду данные утверждения, заявил ТАСС, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину, но ничего за этим не следовало.

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