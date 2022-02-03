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Госдеп грозит Китаю "набором инструментов", если компании в КНР будут игнорировать санкции против РФ

23:19 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в четверг предостерег компании Китая и других стран от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае «вторжения» РФ на Украину.

«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — сказал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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