Госдеп грозит Китаю "набором инструментов", если компании в КНР будут игнорировать санкции против РФ
23:19 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — сказал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
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