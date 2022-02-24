Басурин заявил, что силы ДНР намерены выйти на административные границы Донецкой области
11:32 24.02.2022 Источник: Интерфакс
Вооруженные силы ДНР ставят для себя первоочередной задачей выход на административные границы Донецкой области, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Задача - административные границы Донецкой области. Потому что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика - они в административных границах тех областей, которые были до 14-го года", - сказал Батурин в эфире телеканала "Россия 24".
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