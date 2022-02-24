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В Белгородской области заявляют о шести эпизодах разрушений из-за снарядов

13:20 24.02.2022 Источник: Интерфакс

Повреждения зафиксированы от попадания снарядов в Белгородской области, сообщил ведущий в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"Губернатор приграничной Белгородской области заявил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов", - сказал ведущий.

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