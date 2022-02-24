0
0
139
НОВОСТИ

В Москве задержаны 600 человек за участие в несанкционированной акции против военной операции

21:58 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 24.02.2022
Глава Крыма заявил о фактическом окончании водной блокады полуострова
0
18
22:20 24.02.2022
Силы США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с РФ в Украине - Байден
0
64
22:15 24.02.2022
Генсек ООН: Я повторяю свой призыв к президенту Путину: остановите военную операцию
0
79
22:05 24.02.2022
Режим чрезвычайного положения введен в Молдавии
0
91
21:15 24.02.2022
Джонсон: Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании
0
201
21:00 24.02.2022
Джонсон предложил Зеленскому и его кабинету убежище, если понадобится
0
194
20:54 24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме
0
202
20:27 24.02.2022
ВС РФ вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал
0
284
20:10 24.02.2022
На неразрешенной акции в центре Москвы более 50 задержанных - ТАСС
0
245
20:00 24.02.2022
Путин заявил, что российскому бизнесу нужно обеспечить больше свободы
0
252

Возврат к списку