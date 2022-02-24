В Москве задержаны 600 человек за участие в несанкционированной акции против военной операции

21:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек», — сказали в пресс-службе.