Глава Крыма заявил о фактическом окончании водной блокады полуострова
22:35 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вечером в четверг сообщалось, что технические решения для пуска днепровской воды в Северо-Крымский канал будут приняты в пятницу, 25 февраля.
«Фактически да, поскольку вооруженные силы РФ контролируют узел в Новой Каховке (город в Херсонской области Украины — прим. ТАСС), соответственно, контролируют преграду, которая националистами в свое время была создана», — сказал Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос, закончена ли водная блокада Крыма.
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