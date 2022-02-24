Глава Крыма заявил о фактическом окончании водной блокады полуострова

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что длившаяся с 2014 года водная блокада республики фактически закончена.

Вечером в четверг сообщалось, что технические решения для пуска днепровской воды в Северо-Крымский канал будут приняты в пятницу, 25 февраля.

«Фактически да, поскольку вооруженные силы РФ контролируют узел в Новой Каховке (город в Херсонской области Украины — прим. ТАСС), соответственно, контролируют преграду, которая националистами в свое время была создана», — сказал Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос, закончена ли водная блокада Крыма.