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Главе Росскосмоса интересно: Кто убережет МКС от падения на землю в случае введения санкций?

23:20 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай.

Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». «Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что над Россией МКС не летает. «Поэтому все риски — ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову», — написал он.

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