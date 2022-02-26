Украина может обсудить с РФ нейтральный статус с гарантиями безопасности — офис Зеленского

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский может обсудить с российской стороной нейтральный статус Украины вместе с четким пакетом гарантий по безопасности. Об этом заявил в комментарии агентству УНИАН советник глав офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности — опция, которая также, возможно, будет на столе», — приводит его слова в ночь на субботу украинское агентство.