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НОВОСТИ

ЕС принял самый серьезный с 2014 года блок санкций против России

08:45 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС ввел в пятницу вечером блок жестких персональных и секторальных экономических ограничений в адрес России за ее отказ прекратить военную операцию на Украине до достижения поставленных целей.

В черный список включены президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров в числе 98 российских чиновников, депутатов и силовиков, а также представителей командного состава белорусской армии. Санкции также введены в отношении 64 ключевые российские государственных и промышленных структур, в частности, в оборонном, энергетическом, секторе, а также против 4 банков. Таким образом, общее число подвергнутых санкциям за Украину физических лиц достигло 670, а юридических — 113. Рестрикции также включает технологические и финансовые ограничения.

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