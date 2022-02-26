ЕС принял самый серьезный с 2014 года блок санкций против России

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС ввел в пятницу вечером блок жестких персональных и секторальных экономических ограничений в адрес России за ее отказ прекратить военную операцию на Украине до достижения поставленных целей.



В черный список включены президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров в числе 98 российских чиновников, депутатов и силовиков, а также представителей командного состава белорусской армии. Санкции также введены в отношении 64 ключевые российские государственных и промышленных структур, в частности, в оборонном, энергетическом, секторе, а также против 4 банков. Таким образом, общее число подвергнутых санкциям за Украину физических лиц достигло 670, а юридических — 113. Рестрикции также включает технологические и финансовые ограничения.