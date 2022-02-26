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Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию западных стран с осуждением операции РФ на Украине

09:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию группы западных стран, осуждающую специальную военную операцию РФ на Украине, сообщает корр. ТАСС с места событий.

За проект резолюции проголосовали 11 членов органа, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

В документе действия России осуждаются как нарушающие Устав ООН, авторы резолюции требуют от РФ немедленно прекратить использование силы против Украины и вывести все свои войска за международно признанные границы страны. Помимо этого в авторы документа осуждает признание Россией Донецкой и Луганской народных республик и требуют от нее отказаться от этого решения.

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