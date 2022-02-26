Байден издал меморандум о предоставлении Киеву немедленной военной помощи

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи на сумму до 600 млн долларов. Соответствующий документ в пятницу опубликовал Белый дом.

«Настоящим я делегирую госсекретарю следующие полномочия <…> в целях оказания немедленной военной помощи Украине: полномочия <…> определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до 250 млн долларов <…>, полномочия <…> направлять средства общей суммой до 350 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки», — отмечается в документе.

Как ранее сообщило агентство Блумберг, администрация США запросила у Конгресса дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Предполагается, что 2,9 млрд долларов из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, 3,5 млрд долларов выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

Ранее в пятницу сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр) выступил за выделение не менее 10 млрд долларов на ликвидацию последствий событий на Украине.