Байден издал меморандум о предоставлении Киеву немедленной военной помощи
09:05 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи на сумму до 600 млн долларов. Соответствующий документ в пятницу опубликовал Белый дом.
«Настоящим я делегирую госсекретарю следующие полномочия <…> в целях оказания немедленной военной помощи Украине: полномочия <…> определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до 250 млн долларов <…>, полномочия <…> направлять средства общей суммой до 350 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки», — отмечается в документе.
Как ранее сообщило агентство Блумберг, администрация США запросила у Конгресса дополнительно 6,4 млрд долларов на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Предполагается, что 2,9 млрд долларов из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, 3,5 млрд долларов выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.
Ранее в пятницу сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр) выступил за выделение не менее 10 млрд долларов на ликвидацию последствий событий на Украине.
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