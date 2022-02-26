Зеленский заявил, что находится в Киеве, а армия «не сложит оружие и будет защищаться»
09:30 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу обратился к украинцам и заявил, что по-прежнему остается в столице, а украинская армия не собирается складывать оружие.
«Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — сказал он в видеообращении, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса.
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