Зеленский заявил, что находится в Киеве, а армия «не сложит оружие и будет защищаться»

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу обратился к украинцам и заявил, что по-прежнему остается в столице, а украинская армия не собирается складывать оружие.

«Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — сказал он в видеообращении, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса.