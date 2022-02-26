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В России выявили 122 995 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 122 995, до 16 175 023. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,77%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 181 343, до 13 321 314. Днем ранее в штабе сообщили о 167 310 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 793, до 350 158. Днем ранее было выявлено 787 смертей.

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