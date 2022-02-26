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НОВОСТИ

Зеленский спешно покинул Киев, сообщил Володин

13:30 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев еще в пятницу, со своим окружением он находится во Львове. Об этом в субботу в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдум Вячеслав Володин.

«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал спикер, заметив, что публикуемые в соцсетях видео украинского лидера были записаны заранее.

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