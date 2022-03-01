Арабские страны намерены сохранять нейтралитет в российско-украинском кризисе

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе. Об этом заявил в понедельник вечером в эфире египетского телеканала Оу-эн-ти-ви помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.

«Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией, — сказал он. — А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета».