Арабские страны намерены сохранять нейтралитет в российско-украинском кризисе
09:32 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе. Об этом заявил в понедельник вечером в эфире египетского телеканала Оу-эн-ти-ви помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.
«Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией, — сказал он. — А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета».
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