Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный
11:32 01.03.2022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный. Об этом он заявил во вторник на расширенном заседании Совета безопасности, сообщает агентство БелТА.
«Дай бог, чтобы он [серьезный европейский конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?» — обозначил вопрос белорусский лидер.
НОВОСТИ
- 12:05 01.03.2022
- В России сократился спрос на наличные
- 12:00 01.03.2022
- В Москве выявили 2 066 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 01.03.2022
- В России выявили менее 100 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые за месяц
- 11:05 01.03.2022
- Для жителей Мариуполя организуют два гуманитарных коридора — Басурин
- 11:00 01.03.2022
- Япония запрещает экспорт в РФ части продукции общего назначения
- 10:50 01.03.2022
- Netflix отказался от трансляции 20 российских федеральных каналов
- 10:32 01.03.2022
- Около 150 сотрудников «Северного потока — 2» уволены в Швейцарии из-за санкций США
- 10:30 01.03.2022
- Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год
- 10:20 01.03.2022
- РФ закрыла небо для Швейцарии
- 10:05 01.03.2022
- МО РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам военной операции на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать