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НОВОСТИ

Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный

11:32 01.03.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный. Об этом он заявил во вторник на расширенном заседании Совета безопасности, сообщает агентство БелТА.

«Дай бог, чтобы он [серьезный европейский конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?» — обозначил вопрос белорусский лидер.

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