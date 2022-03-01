11:32

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный. Об этом он заявил во вторник на расширенном заседании Совета безопасности, сообщает агентство БелТА.

«Дай бог, чтобы он [серьезный европейский конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?» — обозначил вопрос белорусский лидер.