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Правительство Великобритании наделило себя полномочиями задерживать российские суда

09:20 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый закон, принятый в Великобритании, наделяет власти этой страны полномочиями задерживать российские суда. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник МИД Соединенного Королевства.

«Российские суда будут под запретом в портах Великобритании после нового пакета британских санкций против России. Запрет распространяется на все суда, которые принадлежат или управляются кем-либо, связанным с Россией, и власти получат новые полномочия задерживать российские суда», — отмечается в заявлении.

Ранее британский Минтранс пояснял, что запрет будет распространяться на любое судно, которое, по оценке Лондона, принадлежит, контролируемо, зафрахтовано или управляемо любым человеком, связанным с Россией, или попавшими под санкции персонами и которое ходит под российским флагом и зарегистрировано в России. Подобные рестриктивные меры были введены в ответ на военную операцию РФ на Украине.

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