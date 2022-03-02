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Курсы доллара и евро к рублю продолжают рост

19:10 02.03.2022 Источник: Интерфакс

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в среду по данным на 19:00 мск вырос на 982,47 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 117,0298 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 115,40 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 107,52-122,395 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в среду по данным на 19:00 МСК вырос на 1016,96 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 105,9957 руб./$1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 106,02 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 94,00-110,00 руб./$1.

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