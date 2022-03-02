Некоторые муфтии поддержали специальную военную операцию РФ в Украине

19:15 Источник: Интерфакс

Лидеры мусульманской общины России выступили в поддержку военной операции РФ на Украине и заявили, что молятся о вразумлении украинского руководства."Это оправданная, вынужденная мера. Когда рядом с нами возрождаются нацизм и фашизм, когда Запад даже родных братьев пытается противопоставить друг другу – нормальным это считать невозможно. Если появляется угроза, что ракеты смогут за пять-семь минут долететь до столицы нашей Отчизны, а еще до Уфы, до Казани, до других российских городов - кто такое потерпит!" – заявил "Интерфаксу" в среду глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. По его мнению, нынешняя военная операция на Украине – "на самом деле принуждение к миру".

В свою очередь глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил "Интерфаксу", что война – это всегда плохо и что ни один нормальный человек не будет радоваться тому, что идет война. "Но то, что творится сейчас на Украине, это уже вынужденная мера, - подчеркнул муфтий.



Он указал на то, что "президент России терпеливо старался решить проблему мирным путем, но не получилось, и уже последней каплей стало намерение президента Украины сделать ее ядерной державой".