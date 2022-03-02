ЦБ РФ рекомендует приостановить выселение должников
22:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание», — указывает регулятор.
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