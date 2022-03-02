ЦБ РФ рекомендует приостановить выселение должников

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России рекомендовал финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до 31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание», — указывает регулятор.