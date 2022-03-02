0
0
54
НОВОСТИ

Макрон: Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным

22:40 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным», — сказал французский лидер в среду в телевизионном обращении к нации.

«Мы не ведем войну против России. Мы знаем, как много связывает нас с народом России, великим европейским народом, который принес столь большие жертвы во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу», — сказал Макрон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:53 02.03.2022
Психологи ответили на 100 вопросов московских школьников
0
52
22:20 02.03.2022
Абрамович продает клуб "Челси" и направит деньги в особый благотворительный фонд
0
128
22:00 02.03.2022
ЦБ РФ рекомендует приостановить выселение должников
0
148
21:18 02.03.2022
Вучич: Никого не волнует международное право кроме нас, маленьких, которые спасаются этим
0
223
20:15 02.03.2022
Для мирных жителей Киева, Харькова и Мариуполя созданы коридоры безопасности
0
298
20:11 02.03.2022
Минобороны РФ сообщило о потерях с украинской и российской сторон
0
462
19:15 02.03.2022
Некоторые муфтии поддержали специальную военную операцию РФ в Украине
0
356
19:10 02.03.2022
Курсы доллара и евро к рублю продолжают рост
0
393
17:40 02.03.2022
Роскосмос потребовал выхода правительства Британии из состава акционеров OneWeb
0
485
17:12 02.03.2022
ЕС отключил от SWIFT семь российских банков
0
458

Возврат к списку