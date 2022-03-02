Макрон: Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным», — сказал французский лидер в среду в телевизионном обращении к нации.



«Мы не ведем войну против России. Мы знаем, как много связывает нас с народом России, великим европейским народом, который принес столь большие жертвы во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу», — сказал Макрон.