Психологи ответили на 100 вопросов московских школьников
22:53 02.03.2022
В рамках серии видеоподкастов «5 вопросов психологу» специалисты Городского психолого-педагогического центра ответили на 100 самых актуальных вопросов учащихся столичных школ. Наиболее популярные из них были связаны с выстраиванием взаимоотношений со сверстниками, самоопределением и способами повышения уверенности ребят в своих силах.
«В большинстве жизненных ситуациях взрослый человек знает, как поступить: он может конструктивно справляться с трудностями, находить способы решения проблем и ресурсы, которые позволяют делать это эффективно. У подростков жизненного опыта еще немного. Научить школьников обращаться за помощью, когда появляется ощущение, что самостоятельно не справиться, сформировать доверие к педагогу, вместе с которым будет найдено решение любой жизненной задачи, – цель проекта «5 вопросов психологу», – рассказала старший методист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Юлия Есауленко.
В каждом видеоподкасте на вопросы ребят отвечали сразу несколько психологов, в доступной форме рассказывая о наиболее эффективных способах решения тех или иных жизненных проблем. Видеоролики с ответами размещены на сайте Городского психолого-педагогического центра, где также можно задать специалистам свой вопрос.
НОВОСТИ
- 22:40 02.03.2022
- Макрон: Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным
- 22:20 02.03.2022
- Абрамович продает клуб "Челси" и направит деньги в особый благотворительный фонд
- 22:00 02.03.2022
- ЦБ РФ рекомендует приостановить выселение должников
- 21:18 02.03.2022
- Вучич: Никого не волнует международное право кроме нас, маленьких, которые спасаются этим
- 20:15 02.03.2022
- Для мирных жителей Киева, Харькова и Мариуполя созданы коридоры безопасности
- 20:11 02.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о потерях с украинской и российской сторон
- 19:15 02.03.2022
- Некоторые муфтии поддержали специальную военную операцию РФ в Украине
- 19:10 02.03.2022
- Курсы доллара и евро к рублю продолжают рост
- 17:40 02.03.2022
- Роскосмос потребовал выхода правительства Британии из состава акционеров OneWeb
- 17:12 02.03.2022
- ЕС отключил от SWIFT семь российских банков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать