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Облачные платформы Amazon прекратили регистрацию новых пользователей в РФ и Белоруссии

08:10 09.03.2022 Источник: Интерфакс

Amazon Web Service (AWS), подразделение американской компании Amazon.com Inc., занимающееся облачными платформами, прекратило регистрацию новых пользователей в РФ и Белоруссии.

"Мы прекратили регистрацию новых пользователей AWS в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.

Локальные зоны AWS (Local Zones) - это тип инфраструктуры, предназначенный для выполнения операций, требующих задержки в пределах десяти миллисекунд (таких как рендеринг видео, обращение разработчиков к базам данных, интенсивное использование графики в приложениях для виртуальных рабочих столов и пр.). Для этого AWS размещает вычислительные ресурсы, хранилища информации, базы данных и другие сервисы в городах с большой численностью населения, рядом с крупными промышленными центрами, то есть в тех районах, где велик трафик передачи данных.

В числе тех компаний, которые используют локальные зоны AWS, - американские Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, медиа-корпорация Fох Corp., а также финская Supercell, занимающаяся разработкой игр для мобильных устройств.

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