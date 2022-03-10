Выход РФ из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход России из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом заявил ТАСС в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Механизм выхода [из Совета Европы] предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и ЕКПЧ. При этом „денонсация не освобождает соответствующую страну от ее обязательств по ЕКПЧ в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу“, — сказал сенатор, сославшись на статью 2 конвенции.

Членство страны в Совете Европы (СЕ) в соответствии с уставом организации прекращается в конце текущего финансового года, если уведомление об этом направлено в организацию в первые девять месяцев этого года. Об этом также сообщил Косачев, сославшись на Устав СЕ.

«Выход из СЕ осуществляется на основании статьи 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года», — сказал сенатор.