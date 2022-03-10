Госдума поддержала поправку о запрете избираться осужденным за экстремистские преступления
16:00 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в четверг поддержала включение в законопроект о дистанционном электронном голосовании поправки, запрещающей лицам с погашенной или снятой судимостью за преступления экстремистской направленности избираться в течение пяти лет после ее погашения. Документ сегодня рассматривается палатой во втором чтении.
Изменения вносятся в закон об основных избирательных гарантиях. По действующему законодательству не имеют права быть избранными граждане, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности по статьям главы 29 Уголовного кодекса РФ «и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость». Эту статью предлагается дополнить нормой о том, что не могут быть избраны осужденные за совершение указанных преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена менее пяти лет назад.
Новости
- 18:08 10.03.2022
- Юрлицам и ИП будут выдавать наличную валюту только на командировки за границу - ЦБ РФ
- 17:40 10.03.2022
- Власти РФ решат все проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары — Путин
- 17:37 10.03.2022
- В Сбербанке в несколько раз вырос спрос на золото
- 17:32 10.03.2022
- Собянин выделил 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса
- 17:12 10.03.2022
- Госдума согласилась на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина
- 17:00 10.03.2022
- Из лаборатории в Харькове за рубеж передали контейнеры с эктопаразитами летучих мышей — МО
- 16:50 10.03.2022
- Андрей Воробьев в Красногорске проверил ход строительства соцобъектов и работу системы «Безопасный регион»
- 16:32 10.03.2022
- Иностранным компаниям будет непросто вернуться на рынок России — Медведев
- 16:20 10.03.2022
- Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI
- 16:12 10.03.2022
- В Анталье никто не собирался договариваться о прекращении огня — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать