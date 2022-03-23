США и НАТО думают, что Белоруссия присоединится к военной операции на Украине - CNN

09:20 Источник: Газета.Ru

НАТО и США ожидают, что Белоруссия может присоединиться к военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. По данным канала, Белоруссия уже готовит информацию для оправдания своего участия, но пока явных знаков о присоединении к операции нет.

«Вероятность того, что Белоруссия вступит в этот конфликт, возрастает», — сообщил телеканалу источник из вооруженных сил НАТО.

Другой высокопоставленный представитель разведки НАТО заявил, что Минск «подготавливает почву, чтобы оправдать начало наступления белорусской армии на Украину».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы размещать в республике ядерное оружие отсутствуют. Газета.Ru