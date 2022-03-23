Правовая система США деградирует, политические заявления там ничего не стоят — Володин
09:32 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные лица США допускают противоречащие друг другу заявления, при этом власти страны нарушают свои же законы, что говорит о деградации политической системы. Такое мнение в среду в своем телеграм-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Правовая система США продолжает деградировать. От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления», — написал он, комментируя высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отсутствии давления на компании с целью их ухода из РФ и призыв Конгресса запретить работу с тем бизнесом, который остался в России.
Володин также обратил внимание на то, что Конгресс США ранее запретил любую помощь украинскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), однако президент Джо Байден финансирует этих неонацистов и направляет им оружие. По словам спикера Госдумы, теперь в США «политические заявления ничего не стоят».
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