Талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школы — ТВ
10:05 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство образования в афганском правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Об этом в среду сообщил афганский телеканал «Ариана ньюс».
По его информации, министерство объявило, что «средние и старшие школы для девочек будут закрыты до дальнейшего уведомления». С началом учебного года к занятиям смогут приступить только девочки до шестого класса.
Как указано в распоряжении ведомства, «если форма для девочек седьмого — двенадцатого классов будет разработана в соответствии с шариатом (мусульманским правом), национальной традицией и культурой, то по распоряжению „Исламского эмирата Афганистан“ (используемое талибами название государства — прим. ТАСС) школы будут открыты и для них».
Минувшим днем Минобразования в правительстве талибов заверило, что «все школы, медресе, педагогические колледжи будут вновь открыты в среду».
В конце февраля министерство образования сообщило, что учебный год в Афганистане как для мальчиков, так и для девочек начнется с первого дня нового года по используемому в стране календарю солнечной хиджры, то есть после 21 марта. Тогда представитель ведомства отметил, что «преподавать в классах для девочек будут женщины, для мальчиков — мужчины». При отсутствии учителей-женщин в классах для девочек уроки должны будут вести «опытные преподаватели-мужчины в возрасте».
Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа прошлого года после захвата власти в стране талибами. Младшие школы возобновили свою работу 19 сентября, однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее радикалы пояснили, что девочки и девушки будут допущены к учебному процессу только после того, как в школах и вузах закончится подготовительная работа по разделению классов и помещений и распределению преподавателей.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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