Границы США охраняются хуже чем в странах третьего мира - Трамп
09:25 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ничего подобного не происходило ни с одним другим государством. Даже страны третьего мира хоть немного охраняют свои границы», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Мичиган, описывая вызванную нелегальной миграцией ситуацию.
Трамп утверждал, что сейчас США «систематически разрушают». «Эти люди просто не знают, что делают», — резюмировал он.
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