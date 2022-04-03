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Границы США охраняются хуже чем в странах третьего мира - Трамп

09:25 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая американская администрация справляется с охраной границ США хуже стран третьего мира. Такое мнение выразил в субботу бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Ничего подобного не происходило ни с одним другим государством. Даже страны третьего мира хоть немного охраняют свои границы», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Мичиган, описывая вызванную нелегальной миграцией ситуацию.

Трамп утверждал, что сейчас США «систематически разрушают». «Эти люди просто не знают, что делают», — резюмировал он.

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