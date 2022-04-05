Сотрудники посольства Турциив Украине вернулись в Киев

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Турции вернул персонал и возобновил рабочие процессы своего посольства на Украине в Киев после почти месяца эвакуации в Черновцах. Об этом во вторник сообщает телеканал «Хабер тюрк».

Дипломаты и остальной персонал въехали в столицу в составе конвоя из нескольких десятков автомашин при соблюдении высоких мер безопасности. Диппредставительство начнет полноценную работу со среды, отмечает телеканал.

«Хабер тюрк» подчеркивает, что Турция первая из эвакуировавших свои посольства из Киева стран вернула дипломатов в украинскую столицу.