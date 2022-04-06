В ограду посольства России в Бухаресте врезалась машина, водитель погиб

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легковая машина, водитель которой потерял управление, врезалась в среду утром в ограду посольства РФ в румынской столице. Как сообщило Radio Romania, инцидент произошел примерно в 06:30 (совпадает с мск).

По информации радиостанции, автомобиль впоследствии загорелся. Согласно информации полиции, находившийся за рулем мужчина погиб.

В настоящее время движение автотранспорта на шоссе Киселева, где находится посольство, ограничено. Представители органов правопорядка устанавливают причины происшествия.