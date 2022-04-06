Генерал Милли заявил о растущем риске конфликта между великими державами
09:20 06.04.2022
Председатель комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами увеличивается.
«Вероятность значительного международного конфликта между великими державами растёт» (цитата по РИА Новости), — заявил Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей. RT
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