ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ, снабжавших ВСУ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые снабжали украинские войска. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны РФ, с них осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.