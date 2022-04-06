ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ, снабжавших ВСУ
11:05 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые снабжали украинские войска. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны РФ, с них осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.
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