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НОВОСТИ

Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир»

11:02 06.04.2022

Сбер начал предлагать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оформить дебетовую бизнес-карту платежной системы «Мир».

Пока это можно сделать в цифровом формате в офисе банка. Однако уже до конца апреля бизнес-карты станут доступны к выпуску в интернет-банке СберБизнес, позже появится возможность получить карту в том числе и в пластике. При этом клиенты, которые ранее выпустили цифровую карту, смогут дозаказать к ней пластик.

Бизнес-карта «Мир» позволяет оплачивать офлайн-покупки смартфоном, используя сервисы SberPay и Mir Pay (для Android-устройств с поддержкой NFC), приобретать товары и услуги в интернет-магазинах стран, где принимается бизнес-карта «Мир», переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц – клиентов Сбера.

В ближайшее время банк также предложит корпоративным клиентам премиальные и кредитные карты «Мир».

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