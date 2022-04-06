МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу

11:07

Фото пресс-службы губернатора Московской области



На портале госуслуг Московской области появилась первая услуга, которая предоставляется подмосковными МФЦ онлайн. «Теперь жители Подмосковья могут получить необходимые данные, не выходя из дома», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона

Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Личные документы» – «Специальные документы». Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале и заполнить электронное заявление.

Онлайн-заявление будет рассмотрено сотрудниками территориальных центров «Мои Документы». После этого электронные документы поступят в личный кабинет пользователя на регпортале госуслуг. Если пользователю нужно несколько различных справок, следует подать отдельное заявление для каждого вида. Услуга предоставляется бесплатно.

«Ранее получить услугу можно было только в МФЦ. Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 году за выпиской обратились 1,2 млн жителей Московской области, в 2022 году – уже более 200 тыс. Теперь получить услугу стало удобнее, она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня», – добавила Надежда Куртяник.

Сейчас на регпортале госуслуг в рамках данной услуги можно получить 7 документов:

– выписку из домовой книги;

– справку с места жительства;

– справку о составе семьи;

– справку об отсутствии зарегистрированных лиц по адресу регистрации;

– справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу регистрации на день смерти;

– справку о жилом помещении и лицах, зарегистрированных в нем;

– архивную справку о регистрации.