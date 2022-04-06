МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу
11:07 06.04.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Личные документы» – «Специальные документы». Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале и заполнить электронное заявление.
Онлайн-заявление будет рассмотрено сотрудниками территориальных центров «Мои Документы». После этого электронные документы поступят в личный кабинет пользователя на регпортале госуслуг. Если пользователю нужно несколько различных справок, следует подать отдельное заявление для каждого вида. Услуга предоставляется бесплатно.
«Ранее получить услугу можно было только в МФЦ. Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 году за выпиской обратились 1,2 млн жителей Московской области, в 2022 году – уже более 200 тыс. Теперь получить услугу стало удобнее, она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня», – добавила Надежда Куртяник.
Сейчас на регпортале госуслуг в рамках данной услуги можно получить 7 документов:
– выписку из домовой книги;
– справку с места жительства;
– справку о составе семьи;
– справку об отсутствии зарегистрированных лиц по адресу регистрации;
– справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу регистрации на день смерти;
– справку о жилом помещении и лицах, зарегистрированных в нем;
– архивную справку о регистрации.
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