Отнимающие собственность бизнеса РФ за рубежом получат много судебных исков — Медведев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев предупредил о большом количестве исков, которые будут поданы в различные суды за отъем собственности российского бизнеса за границей.

«Наши оппоненты, скажем прямо, враги России, которые так яростно стремятся „отменить“ право собственности для российского бизнеса, должны понимать, что они столкнутся с большим количеством исков в судах. Как в национальных судах США и Европы, так и в международных судах», — написал замглавы СБ в среду в своем телеграм-канале.