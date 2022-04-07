Индийская компания Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти
09:32 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum купила 2 млн баррелей российской нефти Urals с погрузкой в мае у трейдера Trafigura. Об этом в четверг сообщает газета «Хинду» со ссылкой на источники.
По их данным, после закупки BPCL Индия с 24 февраля зарезервировала не менее 16 млн баррелей российской нефти, что соответствует объему импорта страной российской нефти за весь 2021 год.
В марте закупки Urals со значительными скидками осуществили компании Indian Oil, Нindustan Petroleum и Nayara Energy.
По сообщениям СМИ, Москва предложила Нью-Дели нефть со скидкой до $35 за баррель. Поставки планируется осуществлять на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), в соответствии с которой продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.
Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, выступая в среду в верхней палате парламента, подчеркнул, что Россия является важным экономическим партером Индии и закупки нефти у нее продиктованы экономическими интересами. «В условиях резкого роста мировых цен на энергоносители нам нужна российская нефть, которую мы закупаем. Придавать этому политическую окраску неуместно и нечестно», — подчеркнул министр.
В марте США предупредили Индию о «серьезных рисках» в случае увеличения закупок нефти у России в условиях ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.
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