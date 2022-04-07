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В России выявили 14 335 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 335, до 17 955 100. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,08%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 304, до 17 105 946. Днем ранее в штабе сообщили о 35 306 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 287, до 370 889. Днем ранее была выявлена 291 смерть.

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