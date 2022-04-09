Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград — Алиханов
08:40 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции Евросоюза в части запрета на грузовое транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, в том числе транзит через ЕС (исключения для лекарств и продовольствия), не коснутся транзита грузов с основной территории России в Калининградскую область. Об этом сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Антон Алиханов.
«Пункт (b) параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений», — написал Алиханов.
Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков уточнил ТАСС что речь идет о пояснениях, опубликованных «Вестником ЕС». Согласно этим данным, ограничения не предполагают запрет на транзит грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в Калининградскую область из России, поскольку речь идет о перевозках из России в Россию. «В их логике транзит из России в Калининградскую область является внутринациональным транзитом. <…> Соответственно (ограничения) не касаются ни ЖД ни автомобильного транспорта. Когда груз идет с территории России в Калининград, то это считается внутринациональным транзитом», — уточнил собеседник агентства.
В пятницу ЕС ввел новые ограничительные меры. Ранее ТАСС сообщал, что в пятый пакет санкций Евросоюза входит в том числе запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Тем не менее, Совет ЕС пояснял, что «отступления предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях».
Калининградская область не имеет общих сухопутных границ с основной территорией РФ. Основной наземный поток транзита грузов в регион проходит через территорию Литвы.
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