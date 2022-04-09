0
0
6
НОВОСТИ

Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступление России в НАТО

09:00 09.04.2022 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Билл Клинтон в статье для американского журнала The Atlantic рассказал о том, что он предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину вступления России в НАТО.

Политик рассказал, что в 1990-е годы между альянсом и Россией наблюдалось развитие, напомнив об участии РФ в программе НАТО «Партнерство во имя мира», заключение Основополагающего акта Россия-НАТО, финансирование США вывода российских войск из стран Балтии, а также совместное участие в ряде миротворческих операций.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — написал Клинтон.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам по ситуации на Украине заявил, что интересовался позицией США по возможному принятию России в НАТО у тогдашнего президента Билла Клинтона. По его словам, в 2000 году он спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в альянс, но реакция выглядела «весьма сдержанной».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:50 09.04.2022
Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией
0
73
08:40 09.04.2022
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград — Алиханов
0
113
08:30 09.04.2022
В ЕС заявили, что Венгрия нарушит санкции, оплачивая российский газ в рублях
0
121
22:30 08.04.2022
Гендиректора ряда крупнейших российских СМИ попали под санкции ЕС
0
801
22:20 08.04.2022
Центробанк смягчает ограничения по операциям с наличной валютой
0
825
21:00 08.04.2022
ЕК готова "24 часа семь дней в неделю" помогать Зеленскому заполнить вопросник для рекомендации на вступление в ЕС
0
806
20:39 08.04.2022
Вячеслав Кантор ушел с поста президента Европейского еврейского конгресса
0
792
19:50 08.04.2022
Проекту орбитальной станции РОСС, похоже, дали "зеленый свет"
0
893
19:30 08.04.2022
В среднем на 22,8% с конца февраля в России подорожали легковые автомобили
0
692
19:28 08.04.2022
МИД России призвал мировое сообщество дать оценку действиям ВСУ после обстрела Краматорска
0
851

Возврат к списку