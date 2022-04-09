Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступление России в НАТО
09:00 09.04.2022 Источник: Газета.Ru
Бывший президент США Билл Клинтон в статье для американского журнала The Atlantic рассказал о том, что он предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину вступления России в НАТО.
Политик рассказал, что в 1990-е годы между альянсом и Россией наблюдалось развитие, напомнив об участии РФ в программе НАТО «Партнерство во имя мира», заключение Основополагающего акта Россия-НАТО, финансирование США вывода российских войск из стран Балтии, а также совместное участие в ряде миротворческих операций.
«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — написал Клинтон.
В феврале президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам по ситуации на Украине заявил, что интересовался позицией США по возможному принятию России в НАТО у тогдашнего президента Билла Клинтона. По его словам, в 2000 году он спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в альянс, но реакция выглядела «весьма сдержанной». Газета.Ru
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