Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступление России в НАТО

09:00 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Билл Клинтон в статье для американского журнала The Atlantic рассказал о том, что он предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину вступления России в НАТО.

Политик рассказал, что в 1990-е годы между альянсом и Россией наблюдалось развитие, напомнив об участии РФ в программе НАТО «Партнерство во имя мира», заключение Основополагающего акта Россия-НАТО, финансирование США вывода российских войск из стран Балтии, а также совместное участие в ряде миротворческих операций.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — написал Клинтон.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам по ситуации на Украине заявил, что интересовался позицией США по возможному принятию России в НАТО у тогдашнего президента Билла Клинтона. По его словам, в 2000 году он спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в альянс, но реакция выглядела «весьма сдержанной». Газета.Ru