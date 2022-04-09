В конгрессе США не приняли законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины - WP

10:00 Источник: Известия

Законопроект, позволивший бы американским властям конфисковывать имущество попавших под санкции россиян, чтобы отдавать вырученные суммы Украине, не был принят в конгрессе США. Информацию об этом 8 апреля разместило издание The Washington Post.

Против закона выступил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), который акцентировал внимание конгрессменов на том, что законопроект противоречит конституции США.



«Представители ACLU предупредили, что эта инициатива, вероятно, будет отменена судебной властью, если ее примут в том виде, как сейчас, а это даст России потенциальную возможность победить США в информационной борьбе», — приводятся слова двух источников.

Инициатива внесения законопроекта в конгресс принадлежит демократу Тому Малиновски и республиканцу Джо Уилсону. В случае принятия он позволил бы администрации президента США Джо Байдена изъять собственность попавших под санкции российских предпринимателей на сумму более $5 млн и затем передать ее Украине.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что российский гражданин, против которого введены санкции, смог бы легко оспорить его и выиграть в американском суде. Да и последний, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — подчеркнул директор по федеральной политике ACLU Кристофер Андерс.