ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ около Новомосковска
14:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинский склад боеприпасов, который находился в районе Новомосковска. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя военного ведомства, на аэродроме Миргород в Полтавской области ВС РФ уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, которые были обнаружены в ходе воздушной разведки, а также склад с авиационными средствами поражения.
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