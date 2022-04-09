0
0
137
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ около Новомосковска

14:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинский склад боеприпасов, который находился в районе Новомосковска. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, на аэродроме Миргород в Полтавской области ВС РФ уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, которые были обнаружены в ходе воздушной разведки, а также склад с авиационными средствами поражения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 09.04.2022
В Японии удалили описание батальона «Азов» из справочника по международному терроризму
0
64
13:00 09.04.2022
В Москве выявили 801 случай заражения коронавирусом за сутки
0
243
12:58 09.04.2022
Андрей Воробьев рассказал, как живет Подмосковье в условиях санкций
0
261
12:30 09.04.2022
Зеленский заявил, что в одной из стран ЕС его просили доказать подлинность событий в Буче
0
360
12:00 09.04.2022
В России выявили 13 573 случая заражения коронавирусом за сутки
0
279
11:30 09.04.2022
СБУ планирует снять очередное постановочное видео с массовой гибелью мирных жителей — МО
0
338
11:00 09.04.2022
ВС ФРГ вряд ли смогут поставить Украине еще оружие из своих запасов — глава Минобороны
0
412
10:30 09.04.2022
Глава МИД КНР заявил о готовности противодействовать мышлению времен холодной войны Запада
0
379
10:00 09.04.2022
В конгрессе США не приняли законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины - WP
0
472
09:30 09.04.2022
Финучреждения Каймановых островов заморозили $7,3 млрд российских активов
0
441

Возврат к списку