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НОВОСТИ

Избирательные участки по выборам президента открылись во Франции

09:15 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск) на территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария. Как сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований, в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов.

В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его главным конкурентом является кандидат «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен.

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